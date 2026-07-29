Arriva la Luna del Cervo | perché si chiama così e cosa promette secondo la tradizione

Oggi, 29 luglio, dopo il tramonto, il cielo si illuminerà con la Luna piena chiamata Luna del Cervo, secondo la tradizione dei nativi americani. Questo plenilunio di luglio conclude un ciclo lunare e si distingue per il suo nome, legato alla cultura di quelle popolazioni. L’evento astronomico sarà visibile in diverse zone, offrendo uno spettacolo naturale senza particolari effetti pratici o implicazioni scientifiche note.

Oggi, 29 luglio, dopo il tramonto, il cielo serale regalerà uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’estate. La Luna diventerà piena finendo il suo ciclo con la Luna del Cervo, come si chiama il plenilunio tradizionale di luglio, secondo la cultura dei nativi americani. All’imbrunire il disco lunare apparirà a est vicino all’orizzonte e sembrerà più grande per un’illusione ottica che la fa apparire tale quando rimane bassa sull’orizzonte, assumendo tinte dorate e virando verso il giallo e l’arancione. Dal punto di vista astronomico, la Luna del Cervo non presenta caratteristiche particolari rispetto alle altre lune piene dell’anno: la fase di plenilunio si verifica quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna, permettendo ai raggi solari di illuminare completamente la superficie del satellite rivolta verso il nostro pianeta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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