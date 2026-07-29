Un uomo è stato arrestato ad Alatri per aver detenuto una bomba carta nascosta in una credenza. L’operazione è avvenuta ieri, durante un’indagine contro reati predatori e spaccio di droga. Il fermo è stato deciso dopo che sono stati raccolti elementi che collegano l’uomo all’uso dell’ordigno. In precedenza, aveva fornito una falsa versione sulla sua residenza, dichiarando di essere in Canada.

È scattato un arresto per detenzione di ordigno esplosivo ad Alatri, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti: l’uomo è stato fermato nella giornata di ieri, dopo che un grave quadro indiziario è stato raccolto a suo carico. Il ritrovamento dell’ordigno esplosivo Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura e la Compagnia Carabinieri di Alatri, supportati dall’unità cinofila della Polizia di Stato proveniente da Nettuno. L’intervento si è inserito in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati predatori e dello spaccio di droga, che ha visto impegnati diversi reparti delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alatri, bomba carta nella credenza e la bugia sul proprietario in Canada: arrestato un uomo

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