Le telecamere che controllano l’accesso alla Ztl nel quartiere Isola resteranno spente fino al 7 settembre, data in cui saranno riattivate. Questa decisione rappresenta un ritardo di oltre due mesi rispetto alla prima comunicazione del Comune, datata 20 giugno, quando si prevedeva l’attivazione immediata dopo la fine del periodo di pre-esercizio. Da quella data, le telecamere non sono state operative e non hanno effettuato controlli sul traffico.

Si accenderanno solo lunedì 7 settembre le telecamere che presidiano i varchi di accesso alla Zona a Traffico Limitato del quartiere Isola. Un rinvio di oltre due mesi rispetto alla prima indicazione data dal Comune, quella del 20 giugno, giorno in cui sono scaduti i due mesi di pre-esercizio. Nonostante il rinvio del sanzionamento elettronico, le regole della Ztl sono in vigore a tutti gli effetti e con esse la possibilità della polizia locale di comminare multe. La Ztl è attiva tutti i giorni dalle 19.30 alle 6. Sono però previste alcune deroghe per i residenti, i domiciliati, coloro che lavorano nelle attività che hanno sede all’interno dell’area sottoposta a divieti e per alcune categorie di veicoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al quartiere Isola. Ztl a telecamere spente. Il Comune le attiverà solo dal 7 settembre

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