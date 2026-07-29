A Firenze spunta l’antica ricetta di un elisir dei frati | ha gli stessi ingredienti della Coca Cola

Notizia in breve

A Firenze, in un'antica farmacia di un convento, è stato trovato un foglietto che pubblicizzava un ricostituente fatto con foglie di coca boliviana e noce di kola. Questi ingredienti sono gli stessi usati in una famosa bevanda commerciale, attribuita a un inventore storico. La scoperta riguarda un elisir dei frati, che sembrerebbe condividere gli stessi componenti della Coca Cola.