A Firenze spunta l’antica ricetta di un elisir dei frati | ha gli stessi ingredienti della Coca Cola
A Firenze, in un'antica farmacia di un convento, è stato trovato un foglietto che pubblicizzava un ricostituente fatto con foglie di coca boliviana e noce di kola. Questi ingredienti sono gli stessi usati in una famosa bevanda commerciale, attribuita a un inventore storico. La scoperta riguarda un elisir dei frati, che sembrerebbe condividere gli stessi componenti della Coca Cola.
La scoperta nell'antica farmacia del convento di San Marco: un foglietto pubblicizzava un ricostituente a base di foglie di coca boliviana e noce di kola, ingredienti collegati ad uno storico preparato dell'inventore della celebre bevanda. 🔗 Leggi su Firenze.repubblica.it
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