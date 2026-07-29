4 di Sera Bersani zittito dal poliziotto | Voi siete fuori dalla realtà

Da liberoquotidiano.it 29 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pier Luigi Bersani ha affermato che contenere i violenti non è compito della sinistra, durante un’intervista a 4 di Sera. L’ex segretario del Partito democratico si è arrabbiato quando un poliziotto gli ha risposto, dicendo che “voi siete fuori dalla realtà”. La discussione è avvenuta in merito ai disordini scoppiati a Bologna dopo la morte di un tunisino durante un intervento della polizia.

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«Contenere i violenti non è compito della sinistra», dice Pier Luigi Bersani. E si arrabbia pure, l’ex segretario del Partito democratico, quando l’intervistatore di 4 di Sera su Rete 4 gli chiede un commento sui disordini in piazza a Bologna successivi alla morte del tunisino Fakir durante un intervento della polizia. «Quando la sinistra organizza una manifestazione poi una frangia eversiva estrema si accoda - gli fanno notare -, perché la sinistra non riesce a liberarsi da certe presenze?». Bersani la prende malissimo: «Ma perché la sinistra? Ma perché la sinistra? È una democrazia che deve tenere sotto controllo questi fenomeni. A Bologna abbiamo certo una presenza sempre, diciamo, aggressiva anche in altre situazioni, forse anche più banali di questa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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