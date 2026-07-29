Il 29 luglio 2026, in Toscana, si è potuta osservare la luna piena chiamata del Cervo. Questa notte, il satellite naturale si è mostrato più grande e luminoso rispetto a una normale luna piena. L'evento si è verificato in attesa di un’eclissi prevista in futuro. La luna del Cervo si è potuta ammirare visivamente in diverse zone della regione, attirando l’interesse di appassionati e osservatori.

Firenze, 29 luglio 2026 – Questa notte occhi al cielo anche in Toscana, per ammirare una luna piena particolare, chiamata del Cervo, che apparirà più grande e più brillante del solito. Sorgerà nel segno dell' Acquario e a pochi giorni dall' eclissi solare del 12 agosto. E non bisogna aspettare San Lorenzo per esprimere desideri, perché le stelle cadenti delle Delta Aquaridi raggiungono in queste ore il periodo di loro maggiore attività. Perché si chiama Luna piena del Cervo. Il nome deriva dalle antiche tradizioni dei nativi americani, che erano soliti collegare i nomi delle lune piene ai cambiamenti della natura e degli animali. Avevano osservato che durante il periodo estivo, e in modo particolare a luglio, i cervi maschi sviluppano i nuovi palchi (le corna) che ricrescono molto velocemente e a vista d’occhio, giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 29 luglio, la luna piena del Cervo: dove vederla in Toscana. In attesa dell'eclissi

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