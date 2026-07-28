Xavier Rudd Raul Montanari e cinema all’aperto | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Da bergamonews.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera a Bergamo e provincia si può scegliere tra un concerto di Xavier Rudd al Lazzaretto, l’evento Spritz&Burger ad Albino, e la Festa alla Madonna della Castagna. In programma anche una proiezione di film all’aperto e la presentazione dello scrittore Raul Montanari a Sovere. Diverse attività si svolgono in spazi pubblici e all’aperto, offrendo opzioni di intrattenimento per vari gusti.

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Il concerto di Xavier Rudd al Lazzaretto, l’estivo Spritz&Burger ad Albino, la Festa alla Madonna della Castagna, cinema all’aperto, lo scrittore Raul Montanari a Sovere e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 28 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a metà settembre sotto i Colli di Città Alta torna la festa della Madonna della Castagna. Tutti i giorni pranzo e cena servizio bar e cucina bergamasca, pizza. Quest’anno torna anche l’hamburgeria e panini con la salamella. Chiusa solo in caso di maltempo. L’appuntamento è in via della Madonna della Castagna, n. 31. Stasera alle 21.15 all’ Arena Santa Lucia – Cinema all’Aperto a Bergamo verrà proposta la visione del film “A cena con il dittatore”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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