Nella prima giornata del torneo WTA di Memphis, sette match del primo turno si sono conclusi con le vincitrici che si sono qualificate per gli ottavi di finale. Tra queste, la colombiana Camila Osorio e la tedesca Tatjana Maria sono riuscite a superare i rispettivi avversari, mentre la svizzera Golubic è stata eliminata.

La giornata inaugurale del torneo WTA di Memphis propone un programma caratterizzato da sette incontri valevoli per il primo turno. Superano il primo ostacolo e avanzano agli ottavi di finale la colombiana Camila Osorio e la tedesca Tatjana Maria. Si ferma invece il cammino dell’elvetica Golubic. L’americana Katie Volynets, numero 93 del ranking, doma la svizzera Viktorija Golubic, terza favorita del tabellone, 7-5 2-6 7-6(3) al termine di una maratona di tre ore e ventuno minuti. La colombiana Camila Osorio, testa di serie numero cinque, supera la qualificata australiana Storm Hunter 7-5 7-5 in un’ora e quarantatré minuti. In apertura di giornata l’australiana Maya Joint, numero 76 WTA, regola la wild card statunitense Whitney Osuigwe 6-4 6-1 in un’ora e trentuno minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Memphis 2026, avanzano Osorio e Maria. Fuori Golubic

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