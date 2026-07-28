Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 19 | 40

Da romadailynews.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 19:40 del 28 luglio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato aggiornamenti in tempo reale sulla A1 Firenze-Roma. La regione Lazio comunica variazioni sulla viabilità, senza specificare dettagli aggiuntivi. L'informazione riguarda il traffico e possibili disagi lungo l'autostrada. Non sono state fornite indicazioni su cause o interventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri attivi Ci sono code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria proseguendo in interna ulteriori code sono presenti tra le uscite Nomentana e Tiburtina qui a seguito di un incidente da poco rimosso in esterna code a partire dall'uscita per la Colombo fino alla Tuscolana e restiamo proprio sulla Colombo dove si procede a rilento tra via di Mezzo Cammino e di Acilia verso Ostia sempre in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo nella zona di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 08:40Alle 8:40 del 28 luglio 2026, la viabilità sulla rete regionale del Lazio segnala un aggiornamento di Astral Infomobilità.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-07-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 19 | 10.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

Maltempo nel Lazio: mezzi spazzaneve operativi in queste strade della RegioneLa neve che nelle ultime ore é caduta in vari rilievi montuosi della Regione Lazio sta creando condizioni complesse sulla viabilità, con ghiaccio e accumuli di neve che rendono alcune strade particola ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web