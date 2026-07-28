Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 28 luglio 2026, Astral Infomobilità ha segnalato aggiornamenti in tempo reale sulla A1 Firenze-Roma. La regione Lazio comunica variazioni sulla viabilità, senza specificare dettagli aggiuntivi. L'informazione riguarda il traffico e possibili disagi lungo l'autostrada. Non sono state fornite indicazioni su cause o interventi.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri attivi Ci sono code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria proseguendo in interna ulteriori code sono presenti tra le uscite Nomentana e Tiburtina qui a seguito di un incidente da poco rimosso in esterna code a partire dall'uscita per la Colombo fino alla Tuscolana e restiamo proprio sulla Colombo dove si procede a rilento tra via di Mezzo Cammino e di Acilia verso Ostia sempre in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 08:40Alle 8:40 del 28 luglio 2026, la viabilità sulla rete regionale del Lazio segnala un aggiornamento di Astral Infomobilità.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

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