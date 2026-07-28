usa iran da trump nuova chance per la pace netanyahu oggi alla casa bianca

Il presidente americano ha affermato che c’è una buona possibilità di raggiungere un accordo con l’Iran, dopo giorni di assenza di speranze sulla ripresa dei negoziati con Teheran. Oggi il primo ministro israeliano si trova alla Casa Bianca per incontri ufficiali. Non sono stati divulgati dettagli sui temi trattati durante la visita. La diplomazia statunitense sembra voler rinnovare le opportunità di dialogo con l’Iran, in un momento di avvicinamento tra le parti.

Roberta Barbi – Città del Vaticano Una buona possibilità di raggiungere un accordo con l’Iran c’è: lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump che da giorni non lasciava intravedere speranze sulla ripresa dei negoziati con Teheran. Invece gli Usa hanno interrotto i bombardamenti sul territorio per tutto il fine settimana anche se il presidente fa sapere che sono pronti a riprendere qualora le trattative mediate da Pakistan e Qatar dovessero fallire, smentendo le voci sulla carenza di munizioni. Alcuni funzionari dell’amministrazione Trump, inoltre, sosterrebbero che le sanzioni imposte da Washington a Teheran siano per il Paese addirittura più dannose delle bombe. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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US-Iran Ceasefire: Trump Says 'Good Chance' Of Progress In Talks | WION World DNA

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