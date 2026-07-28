Un’opera d’arte dedicata alla Carta della Pace di Camaldoli è stata donata alle Acli di Arezzo. La creazione è stata progettata e realizzata da un artista locale. La donazione è stata ufficializzata durante un evento pubblico. L’opera si presenta come un manufatto artistico esposto presso la sede delle Acli. La Carta della Pace di Camaldoli è un documento che promuove valori di pace e convivenza. La donazione mira a valorizzare questi principi attraverso l’arte.

Arezzo, 28 luglio 2026 – Un’opera d’arte dedicata alla Carta della Pace di Camaldoli in dono alle Acli di Arezzo. Ad averla progettata e realizzata è stato il pittore-poeta Raffaello Lucci che ha firmato un’acquaforte con cui ha riprodotto lo storico documento che, siglato nel 1996 da diversi movimenti politici e associativi del territorio aretino, ha rappresentato un vero e proprio manifesto di pacifismo in un momento storico che era caratterizzato da particolari tensioni internazionali. L’autore ha scelto di affidare la sua creazione alle Acli di Arezzo per ricordare il decisivo ruolo di questa realtà proprio nel redigere la Carta della Pace di Camaldoli e per valorizzarne l’attuale impegno nell’affermazione di valori di convivenza tra i popoli, dignità della persona, giustizia sociale e responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’opera d’arte sulla Carta della Pace di Camaldoli in dono alle Acli

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