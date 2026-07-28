Ucraina l’arrivo di Zelensky alla Casa Bianca per l’incontro con Trump

Il presidente ucraino è arrivato alla Casa Bianca per un incontro con il presidente degli Stati Uniti. La sua vettura si è fermata sulla West Executive Avenue, strada privata all’interno del complesso. L’appuntamento si tiene martedì e rappresenta un momento di confronto tra i due leader.

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato martedì alla Casa Bianca per incontrare il presidente Trump. L’auto del leader ucraino si è fermata sulla West Executive Avenue, una strada privata all’interno del complesso della Casa Bianca. Secondo Washington, il colloquio è iniziato alle 9:47. L’incontro si svolge a porte chiuse, il che significa che è improbabile che i giornalisti vedano i due leader insieme nello Studio Ovale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Stati Uniti: l'arrivo di Zelensky e Netanyahu per i colloqui con Trump

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