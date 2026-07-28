Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato separatamente il leader ucraino e il primo ministro israeliano in colloqui che sono stati descritti come positivi e produttivi. Durante l'incontro con il leader ucraino, si è parlato di sistemi di difesa missilistica, specificamente dei sistemi Patriot. La portavoce della Casa Bianca ha comunicato che i colloqui si sono svolti a porte chiuse e sono stati considerati utili da entrambe le parti.

«Positivi e produttivi». Così in un post su X la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha definito gli incontri separati che si sono svolti a porte chiuse tra il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu poi. «Il presidente Trump ha concluso i suoi incontri nello Studio Ovale con il presidente Zelensky e il primo ministro Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi!», ha scritto Leavitt. La Casa Bianca: «Con Zelensky e Netanyahu incontri positivi e produttivi». Di «un buon incontro con il presidente Trump nello Studio Ovale» ha parlato Zelensky. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Trump incontra Zelensky e Netanyahu: «Colloqui produttivi». Il presidente ucraino: «Abbiamo parlato di Patriot»

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In i24NEWS interview, Zelensky tells Netanyahu: You have what I need, I have what you need

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