Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca | al centro crisi internazionali e sicurezza

Da dayitalianews.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato alla Casa Bianca il primo ministro israeliano e il presidente ucraino. L'appuntamento si è svolto il 28 luglio e ha coinvolto discussioni su crisi internazionali e questioni di sicurezza. Entrambi i leader sono stati ricevuti in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli pubblicati sui contenuti specifici degli incontri.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Doppio appuntamento a Washington per il presidente degli Stati Uniti. Donald Trump riceve oggi, martedì 28 luglio, alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader saranno protagonisti di incontri distinti durante la loro visita nella capitale americana. Entrambi si trovano a Washington per partecipare alle commemorazioni dedicate al senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso l’11 luglio e considerato negli anni uno dei più convinti sostenitori di Israele e dell’Ucraina. Il confronto con Netanyahu: Iran, Medio Oriente e Accordi di Abramo. Il colloquio tra Trump e Netanyahu sarà incentrato soprattutto sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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