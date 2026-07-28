Il Tour de l’Avenir 2026 si svolgerà dal 20 al 26 agosto, con un percorso di 926 chilometri e più di 13 tappe. La gara si concluderà sul Lago Serrù, in Italia, dove un ciclista spera di conquistare la maglia gialla. La corsa è riservata agli under 23 ed è considerata un’importante vetrina per i giovani talenti del ciclismo. La versione di quest’anno presenta un percorso che prevede tappe impegnative e innovative.

Il Tour de l’Avenir 2026 si prepara a vivere un’edizione particolarmente impegnativa e innovativa. La 62esima edizione della prestigiosa corsa a tappe riservata agli U23 si disputerà dal 20 al 26 agosto su un percorso di 926 chilometri e oltre 13.000 metri di dislivello. Dopo la partenza dalla Normandia, la competizione entra nel vivo sulle Alpi e si concluderà per la prima volta in Italia, con l’arrivo al Lago Serrù. Tra i principali favoriti figura anche l’azzurro Lorenzo Finn. Le prime quattro tappe dovrebbero favorire velocisti e attaccanti, senza produrre distacchi decisivi tra gli uomini di classifica. La corsa cambierà volto nel trittico conclusivo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Tour de l’Avenir 2026, gran finale in Italia: Lorenzo Finn sogna la maglia gialla sul Lago Serrù

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