TFA XI CICLO | il futuro che sogni inizia oggi Affidati a Eurosofia e trasforma la tua passione per l’insegnamento in una professione

È stato annunciato il lancio del TFA XI ciclo, promosso da Eurosofia, che permette di accedere alla formazione per insegnare sostegno. Il percorso mira a preparare futuri docenti, con l’obiettivo di integrare e supportare gli studenti con bisogni educativi speciali. La formazione è rivolta a chi desidera trasformare la passione per l’insegnamento in una professione.

Ci sono traguardi che non rappresentano soltanto un obiettivo professionale, ma una vera scelta di vita. Diventare docente di sostegno significa scegliere di accompagnare, includere, ascoltare e fare la differenza nella crescita di ogni studente. Il TFA XI CICLO è molto più di una selezione: è la porta d’ingresso verso una professione che richiede competenze, passione e preparazione. Per affrontare questo percorso non basta studiare. Serve un metodo, una guida competente e qualcuno che creda nel tuo obiettivo tanto quanto ci credi tu. Con Eurosofia non prepari semplicemente un esame: costruisci il tuo futuro. Da anni accompagniamo migliaia di aspiranti docenti verso il successo, offrendo un percorso strutturato, aggiornato e progettato sulle reali esigenze delle prove scritte e orali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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