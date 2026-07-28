Nell’ottava puntata di Temptation Island, si svolge il falò tra Sabrina e il suo partner. Contestualmente, si verifica un colpo di scena tra Danilo e Giulia. La puntata si prepara a mostrare confronti e decisioni che potrebbero influenzare i rapporti delle coppie ancora in gioco. La serata promette di essere ricca di emozioni, con momenti decisivi prima della conclusione del reality.

Anche per questa stagione il viaggio nei sentimenti di Temptation Island sta per volgere al termine ma, prima dell’ultima puntata, il reality è pronto a regalare un’altra serata ricca di emozioni, confronti e decisioni che potrebbero cambiare per sempre il destino delle coppie rimaste. La puntata in onda martedì 28 luglio su Canale 5 infatti, promette sviluppi inattesi e momenti ad alta tensione tra falò di confronto, lacrime e nuove complicità che rischiano di mettere definitivamente in crisi relazioni già profondamente segnate. Ma ecco cosa accadrà. Temptation Island, le anticipazioni del 28 luglio. Torna questa sera su Canale5 Temptation... 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island, anticipazioni ottava puntata: l’atteso falò di Sabrina e il colpo di scena tra Danilo e Giulia

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Temptation Island Anticipazioni puntata di stasera 8 Luglio. Colpo di scena clamoroso.

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