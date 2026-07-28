Nella settima puntata di Temptation Island, una concorrente è stata vista ricevere un bacio e umiliazioni da un single, mentre un altro partecipante si è vendicato con la sua partner. Un’altra coppia ha affrontato una discussione, con una delle donne che ha deciso di perdonare il partner dopo un episodio difficile. In un momento emotivo, un giovane uomo è stato mostrato in lacrime per una relazione finita.

Milano, 28 luglio 2026 - La settima puntata di Temptation Island 2026, quella di lunedì 27 luglio, ci ha regalato una consapevolezza evidente: la strofa ‘Più giù di così non si poteva andare, più in basso di così c’è solo da scavare’ di ‘Salirò’ di Daniele Silvestri ha un nome ed è quello della concorrente Sabrina. La quale nella puntata di lunedì 27 luglio del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si lancia di fatto tra le braccia del single Lory. Che però, figurativamente, si scansa e le rifila il due di picche più grande che un mazzo di carte abbia mai contenuto. Le ultime due puntate. Temptation Island 2026 si chiuderà con l’ultima puntata di mercoledì 29 luglio, mentre la penultima andrà in onda su Canale 5 oggi martedì 28. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Temptation Island 27 luglio: Sabrina si fa baciare e umiliare dal single Lory, Giovanni si vendica con Elisa. Alessandra perdona Rosario, Gabriele piange per Sara

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#TemptationIsland apre il gran finale con tre serate consecutive su Canale 5 dal 27 al 29 luglio. Al centro della prima puntata la proposta di Diamante a Bernadette e i confronti decisivi delle coppie rimaste nel villaggio. x.com

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