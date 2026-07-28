Nell’ottava puntata di Temptation Island 2026, vengono mostrati i momenti più intensi delle coppie durante il soggiorno nel villaggio. La puntata si concentra sulle reazioni degli uomini e delle donne alle tentazioni e alle rispettive decisioni. Alla fine, vengono mostrate le prime reazioni dopo un mese, con aggiornamenti su come sono proseguite le relazioni. La trasmissione si avvicina alla conclusione della stagione.

Temptation Island 2026, anticipazioni ottava puntata. Ultima puntata prima di scoprire cosa è successo un mese dopo. Manca sempre meno al nuovo appuntamento con Temptation Island 2026. A sole 24 ore dalla precedente puntata, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia torna in prima serata su Canale 5 con un episodio che promette nuovi colpi di scena. L’ottava puntata riprenderà esattamente dal momento in cui si era concluso il precedente appuntamento. Al centro dell’attenzione ci saranno ancora Giovanni e Sabrina, insieme da sei anni. Dopo aver assistito alle immagini del bacio tra la fidanzata e il tentatore Lory, Giovanni ha deciso di chiedere per la terza volta un falò di confronto anticipato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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