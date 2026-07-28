Al Teatro Toniolo di Mestre è stata presentata la stagione teatrale 2026-27, che comprende spettacoli di prosa, musica e commedie. Sul palco sono previsti appuntamenti con Oblivion, registi come Özpetek, attori come Tognazzi e Zingaretti. La programmazione si rivolge a un pubblico vario e mira a offrire un’offerta culturale diversificata. La stagione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e si svolgerà in diverse date previste nel calendario.

È il fiore all’occhiello dell’intrattenimento teatrale a Mestre, capace di competere con corazzate della stazza del Verdi di Padova, del Comunale di Vicenza, del Teatro Nuovo di Verona: solcando i mari della prosa, della comicità e della grande musica, il Teatro Toniolo si è guadagnato negli anni un marchio di qualità, capace di attrarre pubblico da tutto il Veneto. Il cartellone della nuova stagione 2026-2027, firmato dal Settore Cultura del Comune di Venezia, accoglie accanto a Shakespeare autori del Novecento, la vivacità della stand-up comedy e la classicità della 41esima stagione di musica da camera e sinfonica, in un intreccio di generi apprezzato dagli spettatori. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Teatro Toniolo di Mestre, presentata la stagione 2026-27 tra prosa, musica e risate: sul palco Oblivion, Özpetek, Tognazzi e Zingaretti

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