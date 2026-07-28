Johnson & Johnson verserà 5,5 miliardi di dollari per risarcire circa 76.000 cause legali relative al suo talco per bambini e prodotti associati a casi di cancro alle ovaie. La decisione conclude una battaglia legale iniziata circa dieci anni fa. La somma rappresenta il pagamento di risarcimenti in un procedimento giudiziario di vasta portata contro l’azienda. La vicenda riguarda accuse di responsabilità legale legate alla presunta cancerogenicità dei prodotti.

Si avvicina la fine di una dura battaglia legale durata circa un decennio: Johnson & Johnson pagherà 5,5 miliardi di dollari (circa 4,84 miliardi di euro) di risarcimenti per chiudere 76 mila cause legali intentate contro il suo talco per bambini e altri prodotti sospettati di aver causato casi di cancro alle ovaie. Affinché diventi effettivo, l’accordo dovrà essere accettato dal 95 per cento delle persone che hanno presentato richieste di risarcimento. L’azienda continua a parlare di accuse «prive di fondamento». La multinazionale statunitense, che nel 2023 ha messo di vendere suo talco per bambini in tutto il mondo, sostituendolo con amido... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Talco cancerogen: Johnson & Johnson pagherà 5,5 miliardi di dollari di risarcimenti

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Il TALCO per BAMBINI era cancerogeno, Johnson & Johnson pagherà 5,5 MILIARDI di dollari

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Temi più discussi: Johnson & Johnson ha accettato di pagare 5,5 miliardi di dollari per risolvere le cause in cui è accusata di aver prodotto talco cancerogeno; Talco cancerogeno, Johnson & Johnson pagherà 5,5 miliardi di dollari: raggiunto l'accordo; Il talco per bambini era cancerogeno, Johnson & Johnson pagherà 5,5 miliardi di dollari; Johnson&Johnson, accordo legale da 5,5 miliardi di dollari per chiudere il contenzioso sul talco.

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