Il portiere della Roma, Mile Svilar, ha negato di conoscere voci su un possibile trasferimento alla Juventus, affermando di essere concentrato solo sulla squadra giallorossa. Svilar, riconosciuto come miglior portiere della Serie A per due stagioni consecutive, ha contribuito alla qualificazione della Roma in Champions League sotto la guida di Gian Piero Gasperini, dopo aver sfiorato la qualificazione con Claudio Ranieri. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o interessamenti di altri club.

Miglior portiere della Serie A per due anni di fila. Non proprio un passaggio banale, non fosse altro perché a quel premio Mile Svilar ha unito una serie di prestazioni che hanno portato prima la Roma a sfiorare la Champions con Claudio Ranieri e poi a centrarla sotto la guida di Gian Piero Gasperini. E se c’è una cosa strana non è ovviamente tutto questo, piuttosto il fatto che un fenomeno del genere non sia stato un volto importante del recente Mondiale (impossibilitato a giocare col Belgio a causa di un’amichevole disputata con la Serbia). Il suo Belgio, tra l’altro, è stato l’unica squadra a segnare un gol alla Spagna campione del mondo. La sua Roma è invece il cuore in cui Mile si tuffa ogni volta che ha bisogno di sentirsi coccolato un po’ più di prima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Gazzetta.it - Svilar spegne le voci: "La Juve? Non ne so nulla. Per me c'è solo la Roma"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Roma alza il muro per Svilar: respinta la prima offerta della Juve. I giallorossi pronti a trattare solo per questa cifraLa Roma ha rifiutato la prima proposta della Juventus per il portiere Svilar, chiedendo almeno 60 milioni di euro.

Juve, contatti continui con la Roma per Svilar: i dettagliLa Juventus sta mantenendo contatti frequenti con la Roma per il portiere Svilar.

Si parla di: Svilar spegne le voci: La Juve? Non ne so nulla. Per me c'è solo la Roma.

Svilar spegne le voci: La Juve? Non ne so nulla. Per me c'è solo la RomaIl portiere giallorosso allontana le indiscrezioni sul mercato: Non sono stato interpellato. Poi guarda alla nuova stagione: Lavoriamo per un'annata top. Chi temo? Nessuno... ... msn.com

Roma, Svilar e le voci di mercato: Il futuro è adessoMile Svilar, portiere della Roma, a margine del match di Europa League contro il Bologna (1-1 al Dall'Ara nell'andata degli ottavi di finale), parla al sito serbo Meridiano Sport. È presto per ... calciomercato.com