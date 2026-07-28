La Svethia Recanati ha annunciato l’ingaggio di Massimo Moretti, un’ala-pivot di 208 centimetri proveniente dalla Emmanuel University negli Stati Uniti. Moretti, che ha giocato nel campionato NCAA, si è unito alla squadra italiana. La società ha comunicato ufficialmente l’acquisto del giocatore, senza fornire dettagli sui termini del contratto.

Massimo Moretti è un giocatore della Svethia Recanati che si è assicurata l’ala-pivot di 208 cm proveniente dalla Emmanuel University Ncaa negli Stati Uniti d’America. Nato e cresciuto a Napoli, il neo giocatore recanatese muove i primi passi nel mondo della palla a spicchi con il club della sua città fino all’Under 18. Dopo l’esordio in prima squadra arriva la borsa di studio per l’Emmanuel University dove continua il percorso sportivo ed accademico laureandosi, giocando a basket e vincendo anche la conference durante il terzo anno. Gran tiratore da tre punti sia sugli scarichi che mettendosi in ritmo dal palleggio, molto bravo ad attaccare il close out e gestire il vantaggio, buoni movimenti in post basso sia concludendo al ferro che scaricando fuori per un compagno libero in caso di aiuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Svethia Recanati più forte. Ecco Moretti dagli States

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