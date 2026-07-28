Suri Cruise cambia ufficialmente cognome | addio a papà Tom Cruise ora è Suri Noelle

Suri Cruise ha modificato ufficialmente il suo cognome, diventando Suri Noelle. La ventenne, nata dal matrimonio tra Katie Holmes e Tom Cruise, si è iscritta per il 2024 alle liste elettorali della contea di Allegheny, in Pennsylvania, utilizzando il nuovo cognome come nome legale.

Suri, la figlia ventenne nata dal matrimonio tra Katie Holmes e Tom Cruise, ha tagliato definitivamente i ponti con il padre. Dalle liste elettorali della contea di Allegheny, in Pennsylvania, è emerso che nel 2024 la giovane si è iscritta con il cognome Suri Noelle, rendendolo il suo nome legale a tutti gli effetti. Il nuovo cognome è anche un omaggio alla madre, di cui Noelle è il secondo nome. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Suri Noelle Cruise Holmes (@suricruisesc) Lo strappo dal 2013. La decisione arriva dopo oltre un decennio di distacco: Suri non ha più contatti con l’attore dal 2013, anno successivo al divorzio dei genitori, principalmente a causa dell’adesione di Cruise a Scientology. 🔗 Leggi su Open.online

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Suri Cruise Drops Tom Cruise's Last Name | Now Goes by Suri Noelle

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Temi più discussi: Si tratta di un duro colpo per l'attore Tom Cruise, che ha 64 anni.; Informazioni sorprendenti sulla crociera Suri; Suri cambia cognome, la figlia di Tom Cruise ora si chiama legalmente Suri Noelle; Katie Holmes, 47 anni, ruba lo stile della figlia Suri Cruise con un completo giovanile all’appuntamento con il nuovo ragazzo giocattolo.

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