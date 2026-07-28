Supplenze la domanda per le 150 preferenze vale solo per il 2026 27 Il prossimo anno si ripresenta
La domanda per indicare le 150 preferenze nelle supplenze sarà valida solo per l'anno scolastico 202627. Per il prossimo anno, non sarà possibile utilizzare questa procedura e si dovrà ripresentare la domanda come in passato. La questione è stata discussa durante un question time trasmesso il 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, con interventi di rappresentanti sindacali.
Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema della presentazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può inoltrare la domanda per l’assegnazione di supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura deve essere completata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026. L'articolo Supplenze, la domanda per le 150 preferenze vale solo per il 202627. Il prossimo anno si ripresenta . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
150 preferenze GPS 2026: procedura, sanzioni e ripescaggio
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