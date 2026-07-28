Supplenze la domanda per le 150 preferenze vale solo per il 2026 27 Il prossimo anno si ripresenta

Notizia in breve

La domanda per indicare le 150 preferenze nelle supplenze sarà valida solo per l'anno scolastico 202627. Per il prossimo anno, non sarà possibile utilizzare questa procedura e si dovrà ripresentare la domanda come in passato. La questione è stata discussa durante un question time trasmesso il 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, con interventi di rappresentanti sindacali.