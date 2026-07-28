Nessun 6 né 5+1 centrati nel concorso del 28 luglio 2026. Cinque vincitori hanno indovinato cinque numeri, portando a casa 38.632 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 1, 6, 9, 43, 54, 62, con Jolly 87 e Superstar 69. Il jackpot per il prossimo concorso supera i 200 milioni di euro.

ROMA – Questa la combinazione vincente del concorso di oggi, 28 luglio 2026: 1, 6, 9, 43, 54, 62. Numero Jolly: 87. Numero Superstar: 69. Nessun “6” né “5+1” realizzati. Centrati invece cinque vincite da 5 punti che ottengono ciascuna 38.632,79 Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a 201.400.000,00 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6 nè 5+1. Centrati cinque 5 che vincono 38.632 euro. Prossimo jackpot oltre 200 milioni

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SuperEnalotto - Drawing and Results 15 May 2026

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