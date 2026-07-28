stazione off limits ai disabili quesiti alla regione

Oggi in Regione si discuterà della mancanza di accessibilità alla stazione ferroviaria di Falconara, con due quesiti presentati sulla questione. La discussione riguarda le barriere che impediscono l’accesso ai disabili. La questione è stata portata all’attenzione dell’assemblea regionale, che analizzerà le eventuali azioni da intraprendere. Nessuna decisione immediata è stata annunciata, ma si attende un approfondimento sulla situazione e sui possibili interventi.

Accessibilità alla stazione ferroviaria di Falconara, se ne parla oggi in Regione. In Consiglio, infatti, è programmata la discussione delle due interrogazioni sull’argomento: una è quella dei consiglieri Pd, che vede tra i primi firmatari il fermano Fabrizio Cesetti e il falconarese doc Antonio Mastrovincenzo (in cui si chiede conto anche dello stato dello scalo di Porto San Giorgio); l’altra, invece, a firma di Corrado Canafoglia (Fratelli d’Italia). La situazione è emersa nei mesi scorsi in seguito ad una lettera inviata al Carlino da Maurizio Bevilacqua, il promotore della petizione che ha portato a raccogliere oltre 1.200 sottoscrizioni per chiedere di migliorare gli accessi alla stazione cittadina per garantire alle persone con disabilità o difficoltà motorie di potersi spostare in libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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