L’attesa è finalmente finita per i fan dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU). A distanza di ben cinque anni dagli eventi devastanti di Spider-Man: No Way Home (2021), il Peter Parker di Tom Holland torna sul grande schermo con Spider-Man: Brand New Day. In arrivo nelle sale il 31 luglio, il nuovo cinecomic diretto da Destin Daniel Cretton si preannuncia come uno dei capitoli più maturi, emozionanti e rivoluzionari dedicati al tessiragnatele. Con l’imminente conclusione della Fase 6 dell’MCU previsti nei prossimi anni, le prime opinioni della stampa americana descrivono la pellicola come un vero e proprio capolavoro del genere supereroistico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man: Brand New Day – Le prime reazioni della critica: “Il miglior film sull’Uomo Ragno di sempre”

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | Trailer Finale (Il Viaggio di Peter)

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Il miglior Spider-Man dai tempi di Raimi: le prime reazioni a Brand New Day fanno impazzire i fan MarvelLe prime reazioni USA a Spider-Man: Brand New Day sono entusiaste: i critici lodano Tom Holland, la regia di Destin Daniel Cretton e il nuovo approccio a Peter Parker. cinemaserietv.it

Spider-Man: Brand New Day è già il miglior film della saga? Le prime recensioni da urlo!Le prime recensioni di 'Spider-Man: Brand New Day' lo definiscono uno dei migliori film Marvel, elogiando azione, emozioni e qualità visiva. cinema.everyeye.it