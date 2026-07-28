soldatessa usa uccisa in giordania veglia a lume di candela nel queens

Notizia in breve

Una veglia a lume di candela si è tenuta nel quartiere di Ozone Park, nel Queens, per commemorare la soldatessa dell’esercito statunitense uccisa in Giordania. La cerimonia ha visto la partecipazione di residenti e familiari, che hanno acceso le candele in suo ricordo. La donna è stata colpita durante un episodio violento in Giordania, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.