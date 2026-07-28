Soldatessa Usa uccisa in Giordania veglia a lume di candela nel Queens
Una veglia a lume di candela si è tenuta nel quartiere di Ozone Park, nel Queens, per commemorare la soldatessa dell’esercito statunitense uccisa in Giordania. La cerimonia ha visto la partecipazione di residenti e familiari, che hanno acceso le candele in suo ricordo. La donna è stata colpita durante un episodio violento in Giordania, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.
(LaPresse) – Una veglia a lume di candela si è svolta nel quartiere di Ozone Park, nel Queens a New York, per ricordare la sergente dell’esercito statunitense Angel S. Rampersad, 28 anni, uccisa il 17 luglio durante un attacco nemico alla base aerea di Muwaffaq Salti, in Giordania. Familiari, veterani e cittadini l’hanno ricordata come una militare devota, donna di fede ed eroina della comunità. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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