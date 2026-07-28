Il consiglio comunale si è riunito per 11 ore, in presenza di lavori in corso nell’aula della Loggia, e ha discusso ancora di sicurezza. La maggioranza ha elogiato il lavoro di venti agenti di comunità, mentre la destra ha criticato i ritardi. Le variazioni sul tema sono state molteplici e bipartisan. La seduta si è svolta nel Broletto, con il dibattito che si ripete nel tempo senza soluzione definitiva.

Le «variazioni sul tema» nel consiglio comunale cittadino sono specialità bipartisan. E il copione è stato rispettato anche ieri, nell’assise durata 11 ore e svoltasi in Broletto perché fino a dicembre nell’aula della Loggia ci sono lavori in corso. La discussione all’assestamento del bilancio di previsione dei prossimi 2 anni e l’approvazione del documento unico di programmazione (Dup) diventano uno zibaldone di pareri politici ma sono due i piatti forti della giornata. La sempre gettonatissima questione sicurezza — soprattutto alla luce delle recenti polemiche sul parco Tarello — e la recente decisione della giunta Castelletti di rendere gratuiti i mezzi pubblici a tutti gli under 19 residenti in città. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Sicurezza, è ancora scontro. La maggioranza: gran lavoro dei venti agenti di comunità. La destra: siete in forte ritardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pobre hombre salva al CEO, desbloquea ojo de rayos X y cambia su destino.

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, vertice di maggioranza: blitz in aula della destra per evitare l’ostruzionismo. Ancora scontro sulle preferenzeNel pomeriggio, un gruppo di deputati di destra ha fatto irruzione nell’aula parlamentare per impedire eventuali ostruzionismi sull’approvazione...

E' ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla sanità: assunzioni limitate, a rischio le Case di ComunitàLe 22 Case di Comunità in Umbria richiedono 27 medici e 84 infermieri in più per funzionare correttamente, secondo i parametri di Agenas.

Temi più discussi: Sicurezza, ancora scontro in consiglio comunale a Udine; Valsusa, solidarietà totale ai colleghi feriti. La sicurezza non sia terreno di scontro politico; As Roma e dipendenti trasferiti, prove di dialogo: nei negozi in arrivo interventi di messa in sicurezza; Sicurezza, Portesani: Condividiamo l’appello di Pizzetti alla collaborazione istituzionale.

Sicurezza, è ancora scontro. La maggioranza: gran lavoro dei venti agenti di comunità. La destra: siete in forte ritardoEstenuante botta e risposta sulla gratuità dei bus agli under 19. Castelletti: Fui io la prima a chiederlo a Paroli nel 2013 e lui disse di no. brescia.corriere.it

Dalla mia intervista di oggi a Il Giornale Nel ddl sicurezza, avete previsto la norma che esclude la possibilità di ottenere un risarcimento civile a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. È un provvedimento di buon senso, per scongiur x.com

Più controlli sì, cuffia obbligatoria no: cosa si è deciso sulla sicurezza nelle piscineLa Camera dà il via libera all’emendamento inserito nel decreto Sport. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno impedire l’effetto ventosa. La nuova disposizione sarà in vigore dal pr ... avvenire.it