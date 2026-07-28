Un uomo si è lanciato dal Molo Dalmazia sabato sera, ma è stato salvato da agenti della polizia intervenuti sul posto. I poliziotti sono riusciti a bloccare la caduta e a mettere in salvo la persona. Nessuna informazione sul suo stato di salute. La scena si è svolta lungo via Molo Dalmazia, dove sono intervenuti immediatamente gli agenti.

La prontezza di spirito e il coraggio degli uomini della Questura di Ravenna hanno evitato una tragedia nella serata di sabato scorso lungo via Molo Dalmazia. Poco prima delle 23, al numero di emergenza della Sala Operativa è arrivata la chiamata d’allarme per un individuo in forte stato di agitazione che, dopo essere salito a bordo di una barca ormeggiata lungo il canale, urlava frasi sconnesse. Le pattuglie impiegate nel pattugliamento del territorio sono riuscite a farsi largo tra la folla e il traffico intenso del weekend per raggiungere la zona nel minor tempo possibile. Una volta sul posto, i poliziotti hanno trovato l’uomo già in acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si butta dal Molo Dalmazia. Salvato dai poliziotti

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