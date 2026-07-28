Serie B anticipi e posticipi | date e orari delle prime cinque gare del Benevento

Da anteprima24.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lega di Serie B ha annunciato oggi il calendario delle prime cinque giornate, con anticipi e posticipi. La comunicazione è arrivata in ritardo rispetto alle tempistiche previste. Le date e gli orari delle partite del Benevento sono state rese note, ma non sono stati ancora specificati i dettagli precisi degli incontri. La programmazione include variazioni rispetto alle date originariamente previste.

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Tempo di lettura: < 1 minuto In ritardo rispetto a quello che era lecito attenersi, oggi la Lega di Serie B ha reso noto il programma delle prime 5 giornate comunicando anticipi e posticipi. Il Benevento farà il suo debutto al “Ciro Vigorito” contro il Modena sabato 22 agosto alle 21.    Questo il programma delle prime 5 giornate.    Benevento-Modena (sabato 22 agosto, ore 21) Benevento-Sud Tirol (domenica 30 agosto, ore 21) Ascoli-Benevento (sabato 5 settembre, ore 17:15) Benevento-Verona (venerdì 11 settembre, ore 21) Carrarese-Benevento (sabato 19 settembre, ore 15) L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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