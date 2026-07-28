Serie B anticipi e posticipi | date e orari delle prime cinque gare del Benevento

La Lega di Serie B ha annunciato oggi il calendario delle prime cinque giornate, con anticipi e posticipi. La comunicazione è arrivata in ritardo rispetto alle tempistiche previste. Le date e gli orari delle partite del Benevento sono state rese note, ma non sono stati ancora specificati i dettagli precisi degli incontri. La programmazione include variazioni rispetto alle date originariamente previste.

Tempo di lettura: < 1 minuto In ritardo rispetto a quello che era lecito attenersi, oggi la Lega di Serie B ha reso noto il programma delle prime 5 giornate comunicando anticipi e posticipi. Il Benevento farà il suo debutto al “Ciro Vigorito” contro il Modena sabato 22 agosto alle 21. Questo il programma delle prime 5 giornate. Benevento-Modena (sabato 22 agosto, ore 21) Benevento-Sud Tirol (domenica 30 agosto, ore 21) Ascoli-Benevento (sabato 5 settembre, ore 17:15) Benevento-Verona (venerdì 11 settembre, ore 21) Carrarese-Benevento (sabato 19 settembre, ore 15) L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Benevento.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA NUOVA STAGIONE || REGOLAMENTO || ANTICIPI E POSTICIPI

Notizie e thread social correlati

Anticipi e posticipi, la Serie A riparte con Inter-Monza il 22 agosto GLI ORARI DELLE PRIME CINQUE GIORNATELa Serie A 2026/27 inizia il 22 agosto alle 18:30 con le partite Inter-Monza e Udinese-Como.

Serie A 2026/2027: Orari, Date e Dettagli del Calendario delle Partite – Anticipi, Posticipi e Infrasettimanali SvelatiIl calendario della Serie A 2026/2027 è stato ufficialmente annunciato, con le date degli incontri distribuite tra weekend, serate estive e turni...

Temi più discussi: Serie BKT 2026/27 | Il calendario dei gialloblù si aprirà al Bentegodi contro l'Ascoli; Serie B, il calendario. Debutto in casa per Carrarese, Empoli e Pisa, Arezzo in trasferta; Serie B, svelati i calendari: l'Arezzo comincia ad Avellino. Con il Palermo l'esordio al Comunale; Lunedì 27 luglio alle 15 nasce la nuova stagione: il calendario del campionato sul sito FIGC e sui canali social della Serie B Femminile.

Anticipi & Posticipi 1a – 5a giornataLa Lega di Serie B ha finalmente reso noto il programma dettagliato delle prime cinque giornate di campionato, con anticipi e posticipi. Vediamo quindi nel dettaglio quando l’Empoli sarà chiamato in c ... pianetaempoli.it

Si parte il 21 agosto, si finisce il 14-16 maggio. Il calendario completo della Serie BNei giorni scorsi si è ufficialmente alzato il sipario sul campionato di Serie B 2026/2027, che prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto: sono ovviamente da definire gli orari dei singoli match, a ... msn.com