Ieri mattina alle 8, un uomo con il volto coperto da un cappuccio è entrato armato di coltello nella tabaccheria di corso Matteotti, compiendo il secondo furto in un mese. Durante l'assalto, ha minacciato i presenti prima di fuggire con il bottino. La polizia sta indagando e non ci sono ancora arresti. La stessa attività era stata presa di mira anche in un precedente colpo recente.

Secondo assalto dei rapinatori in un mese alla tabaccheria di corso Matteotti. L’ultimo colpo è stato messo a segno ieri mattina alle 8, quando un bandito con il volto coperto da un cappuccio ha fatto irruzione nel negozio armato di coltello. Secondo le prime informazioni, il malvivente ha minacciato la titolare intimandole di consegnare il denaro custodito in cassa. Di fronte all’arma, la donna ha consegnato l’incasso, pari a poche decine di euro visto che aveva appena alzato la serranda. Ottenuto il denaro, il rapinatore si è rapidamente allontanato facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non è chiaro se per fuggire abbia utilizzato un’auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seconda rapina in un mese dal tabaccaio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cerignola, rapina in tabaccheria in 30 secondi

Notizie e thread social correlati

Seconda rapina alla farmacia di Coviolo, arrestato un 17enneUn ragazzo di 17 anni è stato arrestato dopo aver tentato di scappare dalla farmacia Coviolo, subito dopo aver commesso una rapina.

Rapina in farmacia Coviolo, è la seconda in poche ore. Il videoUna farmacia di Coviolo è stata rapinata con modalità simili a poche ore di distanza.

Temi più discussi: Seconda rapina in un mese dal tabaccaio; Cosa dice la legge italiana sulla legittima difesa; Legittima difesa: il caso Roggero; Dalla pena sproporzionata ai risarcimenti: tutte le fake news sul caso Roggero.

Seconda rapina in un mese dal tabaccaioQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... ilgiorno.it

Oltre all’omicidio, anche la beffa. Da giorni circola una disinformazione vergognosa che continua a essere condivisa non solo nei gruppi di destra, ma anche da persone dalle quali non mi sarei mai aspettato una cosa simile, oltre che da alcuni esponenti politi x.com

Stessa farmacia, altra rapina a mano armata: secondo blitz in poche ore a CovioloReggio Emilia, 26 giugno 2026 – Stessa farmacia di Coviolo, un copione quasi identico. A distanza di poche ore dal blitz di martedì sera – quando quattro giovanissimi fecero irruzione nell’esercizio, ... ilrestodelcarlino.it