Scherma oro dell' Italia nel fioretto maschile e nella spada femminile

Gli atleti italiani hanno vinto medaglie d'oro a squadre nel fioretto maschile e nella spada femminile ai Campionati mondiali assoluti di Hong Kong. Nel fioretto maschile, la squadra composta da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini ha battuto in rimonta la squadra di Hong Kong per 45 a 44. La vittoria nella spada femminile è arrivata senza dettagli specifici sulle atlete coinvolte.

AGI - Oro dell'Italia a squadre nel fioretto maschile e nello spada femminile ai Campionati mondiali assoluti di Hong Kong. A conquistare la medaglia più pregiata sono stati Guillaume Bianchi, suo l'assalto finale, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini dopo aver sconfitto in rimonta la squadra di Hong Kong per 45 a 44. Per la spedizione italiana si tratta della sesta medaglia dopo le cinque nelle gare individuali dei giorni scorsi. Sono state le note di 'Notti magiche' di Gianna Nannini a festeggiare la vittoria dell'Italia del fioretto maschile ai Mondiali di scherma 2026. Gli azzurri a Hong Kong si sono confermati campioni del mondo dopo il titolo conquistato a Tbilisi nel 2025. 🔗 Leggi su Agi.it

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Europei Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto maschile a squadre

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