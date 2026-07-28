Durante il sabato di proteste in Valsusa, sono stati registrati nuovi episodi di violenza legati al movimento No Tav. Le manifestazioni si sono concentrate contro il cantiere dell'Alta velocità di Chiomonte, ma hanno coinvolto anche le forze dell'ordine. Si sono sollevate polemiche riguardo al ruolo di alcuni esponenti politici e magistratura, accusati di aver alimentato tensioni. La situazione si è conclusa con scontri e danni alle strutture.

Il sabato di violenze No Tav in Valsusa, l'ennesimo atto di una guerra non solo al cantiere dell'Alta velocità di Chiomonte, ma soprattutto allo Stato e alle forze dell'ordine, porta con sé dubbi pesanti sull'operato di certa politica e di certa magistratura. E Alessandro Sallusti, ospite di 4 di Sera su Rete 4, riassume questi dubbi in poche battute. Quanto accaduto in Piemonte "secondo me è colpa di un lassismo politico e giudiziario - spiega il direttore di Libero -. Un'ora fa ho avuto ospite a Dieci Minuti il dottor Di Pietro, che è uno che di codici di giustizia se ne intende, ha voce in capitolo. Dice che lui trova assurdo che a questa gente non vengano contestati i reati di terrorismo, i reati di tentato omicidio, perché ci sono tutti i presupposti perché ciò avvenga. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sallusti a 4 di Sera, "Questa è la domanda": il pesantissimo sospetto su No Tav, politica e toghe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giuseppe Conte-Donald Trump, l'estate del mistero: un pesantissimo sospetto

Leggi anche: 4 di Sera, Sallusti zittisce Benedetta Scuderi: "Provinciale, stupido, improduttivo"

Argomenti più discussi: SEGNALAZIONI DATI AUDITEL DI LUNEDÌ' 20 LUGLIO 2026; Il Libro Possibile 2026 a Vieste: il programma di oggi con Cristianini, Sallusti e Barra; 4 di Sera, Sallusti risponde a Ilaria Cucchi: Il caso di Bologna? Chiunque azzardi dei giudizi... | Libero Quotidiano.it; 4 di Sera Sallusti risponde a Ilaria Cucchi | Il caso di Bologna? Chiunque azzardi dei giudizi.

Se dei delinquenti si mettono d'accordo per aggredire i poliziotti, perché non viene contestata loro l'associazione a delinquere? Alessandro Sallusti a #4disera News x.com

Fornero: La mia riforma salvò i conti ma mancò il tempo di spiegarla reddit