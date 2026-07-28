Safe perché Roma riapre ai 14,9 miliardi europei
Roma ha annunciato la riapertura delle spese militari, con un finanziamento europeo di 14,9 miliardi di euro. La decisione segue l’accordo con Bruxelles, che offre prestiti agevolati destinati a potenziare le capacità difensive nazionali. La somma ottenuta permette di sostenere investimenti nelle forze armate e di rafforzare le strutture militari del paese.
Safe sembrava la risposta più semplice alla pressione europea sulla difesa italiana. Bruxelles metteva a disposizione prestiti agevolati, Roma otteneva una quota da 14,9 miliardi e il rafforzamento delle capacità militari trovava una leva finanziaria già pronta. Poi il dossier si è complicato, poiché quei soldi non sono un contributo a fondo perduto, ma debito da gestire. Tra impegni Nato e vincoli di bilancio, il governo aveva prima frenato e ora torna a dire sì, con una formula diversa. Non più un accesso pieno e immediato, ma una valutazione su quanto convenga usare davvero. Il fondo Safe nasce per sostenere gli investimenti europei nella difesa attraverso prestiti comuni. 🔗 Leggi su Formiche.net
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