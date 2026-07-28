Safe sembrava la risposta più semplice alla pressione europea sulla difesa italiana. Bruxelles metteva a disposizione prestiti agevolati, Roma otteneva una quota da 14,9 miliardi e il rafforzamento delle capacità militari trovava una leva finanziaria già pronta. Poi il dossier si è complicato, poiché quei soldi non sono un contributo a fondo perduto, ma debito da gestire. Tra impegni Nato e vincoli di bilancio, il governo aveva prima frenato e ora torna a dire sì, con una formula diversa. Non più un accesso pieno e immediato, ma una valutazione su quanto convenga usare davvero. Il fondo Safe nasce per sostenere gli investimenti europei nella difesa attraverso prestiti comuni. 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Formiche.net - Safe, perché Roma riapre ai 14,9 miliardi europei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Odyssey of a Treasure

Notizie e thread social correlati

Spese militari, Tajani: chiederemo prestito Safe per 14,9 miliardiIl governo intende chiedere un prestito Safe di 14,9 miliardi entro la fine dell’anno.

Tajani: Safe, prenotati 14,9 miliardi ma ne useremo menoIl governo ha deciso di impegnare 14,9 miliardi di euro tramite il piano Safe entro la fine dell’anno.