Roma ferito per aver difeso un amico in stazione | muore dopo otto giorni di agonia

Notizia in breve

Un uomo di 35 anni è morto dopo otto giorni di ospedale, dove era stato ricoverato in seguito a un'aggressione alla stazione del Collatino. Era stato colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite, poi preso a calci mentre era a terra e infine rapinato del portafoglio. L’attacco è avvenuto mentre difendeva un amico, secondo quanto riferito. La polizia sta cercando i responsabili.