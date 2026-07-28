Roma ferito per aver difeso un amico in stazione | muore dopo otto giorni di agonia
Un uomo di 35 anni è morto dopo otto giorni di ospedale, dove era stato ricoverato in seguito a un'aggressione alla stazione del Collatino. Era stato colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite, poi preso a calci mentre era a terra e infine rapinato del portafoglio. L’attacco è avvenuto mentre difendeva un amico, secondo quanto riferito. La polizia sta cercando i responsabili.
Shock al Collatino, Roma. Colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite, preso a calci quando era ormai inerme e infine rapinato del portafoglio. È morto dopo otto giorni di ricovero al Policlinico Umberto I Mohammed Amdi, 27 anni, il giovane rimasto gravemente ferito nel tentativo di proteggere un amico durante una violenta rapina avvenuta il 18 luglio sulla banchina della stazione Palmiro Togliatti. Con il decesso della vittima, la Procura di Roma ha modificato il capo d’imputazione nei confronti del presunto responsabile, un cittadino gambiano di 28 anni già arrestato, contestandogli ora l’omicidio aggravato. La tragedia si è consumata nello scalo ferroviario del quartiere Collatino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Da Roberto Vannacci a Giuseppe Barboni: Il Vero Volto di Futuro Nazionale | RUVIDO 368
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Roma, colpito con un cacciavite per aver difeso un amico da un rapinatore alla stazione: muore dopo 8 giorni di agonia
Roma, ucciso con un cacciavite per aver difeso un amico da un rapinatore: morto dopo 8 giorni di agonia, lite alla stazione Togliatti tra stranieriA Roma, un uomo è morto otto giorni dopo essere stato aggredito con un cacciavite alla stazione Palmiro Togliatti.
Temi più discussi: Omicidio a Roma: difende l'amico da una rapina e finisce aggredito. Muore dopo 8 giorni d'agonia; Roma, ferito per aver difeso un amico in stazione: muore dopo otto giorni di agonia; Roggero, nuovo appello: il Quirinale valuti mio caso andando oltre le polemiche; Roma Tor Sapienza, spari in strada: pregiudicato ferito a una gamba davanti alle case popolari.
Mohammed non ce l'ha fatta: ferito dopo aver difeso un amico, muore dopo otto giorni #roma #27luglio #iltempoquotidiano iltempo.it/roma-capitale/… x.com
La Stampa. . Non si ferma la rincorsa a destra a chi è più vicino a Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori e ferito un terzo, nell’idea che questo significhi stare più a contatto possibile con la pancia del Paese. Per tent facebook
Muore per aver difeso un conoscente: colpito con un cacciavite alla stazione TogliattiE' morto l’uomo ferito il 18 luglio con un cacciavite vicino alla stazione Palmiro Togliatti. Era intervenuto per difendere un conoscente durante una rapina. Individuato il presunto aggressore, la Pro ... affaritaliani.it
Roma, Mohammed non ce l'ha fatta: ferito dopo aver difeso un amico, muore dopo otto giorniChoc al Collatino. Colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite, preso a calci quando era ormai inerme e infine rapinato del portafoglio. iltempo.it