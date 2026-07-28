Andy Roddick ha commentato che Jannik Sinner rappresenta un problema per gli avversari grazie alla sua capacità di adattarsi rapidamente e mantenere alta la concentrazione. Roddick ha evidenziato che queste qualità sono tipiche dei giocatori di livello superiore. Sinner ha recentemente affrontato e battuto avversari di alto rango in tornei internazionali, dimostrando una solidità che lo distingue nel circuito. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle partite o sui risultati specifici.

Andy Roddick individua in Jannik Sinner una delle caratteristiche che, a suo giudizio, distinguono i fuoriclasse dagli altri giocatori. L’ex numero uno del mondo ha infatti accostato il campione altoatesino a Roger Federer, sottolineando la straordinaria serenità con cui entrambi riescono ad affrontare l’avvicinamento agli appuntamenti più importanti del calendario. Nel corso del podcast Served with Andy Roddick, l’americano ha spiegato come il leader del ranking ATP trasmetta una calma fuori dal comune anche alla vigilia delle finali più prestigiose. “ A parte Roger Federer, Sinner è la persona più rilassata che abbia mai visto prima di una finale dello Slam “, ha raccontato Roddick. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Roddick esalta Sinner: “C’è un motivo per cui è un problema per tutti”

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