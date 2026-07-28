Roberto Mancini è stato confermato come commissario tecnico della nazionale di calcio. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza cambiamenti nel team o nelle strategie. La decisione arriva dopo un periodo di incertezze e discussioni, ma non sono stati annunciati nuovi innesti o modifiche alla rosa. La scelta si inserisce in un quadro di continuità, senza rivoluzioni o grandi cambiamenti nelle linee guida del team.

E alla fine della fiera, Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale. Sospiro di sollievo, ma anche no. La fotografia che rimanda il Sistema-calcio italiano in questi giorni è desolante. Un sistema fragile, allo sfascio, incapace di darsi una credibilità. Dopo il fallimento di primavera - con la terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale - dopo la calata del sipario sulla gestione del Ct Gattuso e dopo il cambio ai vertici della FIGC - Giovanni Malagò presidente al posto di Vincenzo Gravina - l’urgenza del rinnovamento è stata subito silenziata da una diffusa inadeguatezza. Per questo la ripartenza del calcio italiano appare oggi zoppa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Roberto Mancini torna: è, di nuovo, il CT della Nazionale. Nessuna rivoluzione

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Roberto Mancini è il nuovo ct della Nazionale

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