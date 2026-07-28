Malagò ha annunciato ufficialmente che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Ranieri ricoprirà invece il ruolo di direttore tecnico. La decisione è stata comunicata in un comunicato, segnando un cambio di guida per la squadra nazionale. Mancini prenderà il comando della squadra con l’obiettivo di guidarla nelle prossime competizioni ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Malagò ufficializza la nuova guida della Nazionale. La Nazionale italiana riparte da Roberto Mancini, scelto come nuovo commissario tecnico. L’annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha spiegato come la decisione sia maturata in tempi rapidi per garantire stabilità al progetto azzurro. Secondo Malagò, la necessità di individuare rapidamente un nuovo ct ha portato alla scelta dell’ex allenatore campione d’Europa con l’Italia, ritenuto il profilo più adatto per guidare la squadra nel nuovo ciclo. Claudio Ranieri entra nello staff come direttore tecnico. La nuova organizzazione federale prevede anche l’ingresso di Claudio Ranieri, che assumerà il doppio incarico di direttore tecnico e presidente del Club Italia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Roberto Mancini nuovo commissario tecnico dell’Italia: Ranieri sarà il direttore tecnico, l’annuncio di Malagò

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MANCINI TORNA CT DELLITALIA, RANIERI VERSO IL RUOLO DI DIRETTORE TECNICO!

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[UFFICIALE] Roberto #Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della #NazionaleItaliana. x.com

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