Il ministro degli Esteri ha annunciato che i 14,9 miliardi di prestiti Safe saranno destinati alla Difesa. La decisione segue un confronto tra i ministri della Difesa e dell’Economia, che avevano discusso in precedenza sulla possibilità di impiegare i fondi. Il ministro dell’Economia aveva accennato recentemente all’ipotesi di utilizzare tali risorse durante un Question time a Montecitorio. La comunicazione ufficiale è arrivata pochi giorni dopo la discussione tra i membri del governo.

Prima lo scontro tra i ministri Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti, poi – pochi giorni fa – il titolare dell’Economia durante il Question time a Montecitorio aveva detto che sull’ipotesi di utilizzo dei fondi S.A.F.E. (Security for Action Europe ) “ deciderà il Parlamento “. Alla fine però il governo ha deciso, almeno secondo quanto annunciato dal vicepremier Antonio Tajani: “ Abbiamo deciso di utilizzare Safe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell’anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà l’onorevole Crosetto per come investirli nell’anno successivo”, ha dichiarato il ministro degli Esteri e leader di Forza... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, l’annuncio di Tajani: “Abbiamo deciso di utilizzare i 14,9 miliardi di prestiti Safe per la Difesa”

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