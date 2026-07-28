Quirinale Schlein | la destra è ossessionata dal potere

La destra ha espresso interesse per la candidatura di Meloni al Quirinale, secondo quanto dichiarato da La Russa. La frase ha suscitato polemiche e critiche da parte di opposizioni e analisti politici. La Russa ha sottolineato che la candidatura sarebbe un risultato naturale, mentre altri commentatori hanno evidenziato una possibile volontà di consolidare il potere. La discussione si concentra sulla volontà di influenzare le scelte istituzionali e sul ruolo delle leadership politiche.

La dichiarazioni di Ignazio La Russa sulla possibilità di Giorgia Meloni al Quirinale dimostrano “la grande ossessione della destra per il potere. Prima di La Russa anche Meloni ha chiarito l’obiettivo: siccome hanno perso il referendum sulla giustizia hanno abbandonato il premierato per non fare un altro referendum ma stanno cercando di realizzare il premierato attraverso una pessima legge elettorale che con un premio di maggioranza abnorme potrebbe addirittura consentire di eleggersi da soli il Presidente della Repubblica”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di L’Aria che Tira su La7. “Il Capo dello Stato è un garante della Costituzione super partes. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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