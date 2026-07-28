Quanto vale la laurea | la classifica delle Università che offrono gli stipendi migliori
Nel 2025, chi possiede una laurea registra una Ral media di 42.378 euro, rispetto ai 30.999 euro di chi non ha il titolo. Tra le università con i salari più elevati ci sono istituti come la Bocconi e i politecnici, con particolare predominanza delle facoltà di ingegneria.
Nel 2025 persone laureate registrano una Ral di 42.378 euro, contro i 30.999 euro di chi non ha il titolo. Bocconi e i politecnici al top, tra le facoltà spadroneggia ingegneria. Calcola il tuo stipendio giusto. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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