Un oggetto sospetto trovato tra i rifiuti ha riaperto il caso Garlasco, a quasi diciannove anni dall'omicidio di Chiara Poggi. La scoperta riguarda un residuo che potrebbe essere collegato all'indagine in corso. Le autorità hanno avviato verifiche sulla provenienza e sul possibile collegamento con il delitto. Nessuna conferma ufficiale è stata data, ma la scoperta ha sollevato nuovo interesse attorno alle piste investigative. Le indagini proseguono per chiarire il ruolo di questo elemento nella vicenda.

A quasi diciannove anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua a offrire nuovi spunti di possibile interesse investigativo. Nelle ultime ore è tornato al centro dell'attenzione il brick di Estathé trovato nella pattumiera della villetta di via Pascoli, reperto sul quale, nel corso dell'incidente probatorio dello scorso anno, è stato individuato il Dna di Alberto Stasi sulla cannuccia. Sentito dagli investigatori nell'ambito della nuova inchiesta coordinata dalla Procura di Pavia, Stasi non aveva escluso di aver consumato la bevanda durante una delle sue visite a casa della fidanzata, pur senza ricordare con precisione quando. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Qualcosa di molto grave". Il giallo dell'Estathè nella spazzatura

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