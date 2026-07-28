Per la prima volta dalla nascita dell’ente, la Fondazione Palazzo Magnani di Reggio ha firmato un contratto integrativo aziendale di secondo livello. Si tratta di un passo importante per l’istituzione, uno dei principali hub culturali della zona. La firma rappresenta un momento storico per la fondazione, che ha raggiunto questo accordo per la prima volta nella sua storia.

Svolta storica per la Fondazione Palazzo Magnani di Reggio, uno dei principali hub culturali del territorio. Per la prima volta dalla nascita dell’ente, è stato firmato un contratto integrativo aziendale di secondo livello. L’intesa, sottoscritta il 16 luglio scorso con la Fisascat Cisl Emilia Centrale, riguarda i 17 dipendenti a tempo determinato e indeterminato. I dettagli dell’accordo, illustrati dai sindacalisti Michele Del Fabbro e Cristiano Magnani, introducono diverse novità. Sul fronte salariale, a novembre verrà erogato un bonus welfare di 300 euro per tutto il personale (riproporzionato per il part-time). Inoltre Vengono introdotti i buoni pasto elettronici da sette euro, un’indennità per la reperibilità (su base esclusivamente volontaria) e criteri trasparenti per trasferte e rimborsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Primo storico contratto integrativo per la Fondazione Palazzo Magnani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rassegna stampa ragionata - 5 luglio 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Comunicato Stampa: AP Commerciale S.r.l. firma lo storico primo Contratto Integrativo Aziendale.

Comune di Piacenza, accordo storico sul contratto integrativo: più risorse per il personaleIl Comune di Piacenza ha firmato un accordo sul contratto integrativo, aumentando il fondo di produttività di 380mila euro all’anno.

Argomenti più discussi: Primo storico contratto integrativo per la Fondazione Palazzo Magnani; Palazzo Magnani, firmato il primo contratto integrativo aziendale per i dipendenti.

Primo storico contratto integrativo per la Fondazione Palazzo MagnaniSvolta storica per la Fondazione Palazzo Magnani di Reggio, uno dei principali hub culturali del territorio. Per la prima volta dalla nascita dell’ente, è stato firmato un contratto integrativo ... ilrestodelcarlino.it

Palazzo Magnani, presto il cantiere. Lavori di restauro per 890mila euroInizieranno a breve i lavori a Palazzo Magnani, la cui riapertura non avverrà perciò in primavera come precedentemente annunciato; il luogo simbolo della cultura e delle mostre del centro storico di ... ilrestodelcarlino.it