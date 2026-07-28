Postepay bloccata perché sono nata in Nigeria | donna campana denuncia è la seconda volta in tre anni

Una donna residente in Campania ha segnalato il blocco della sua carta Postepay, accusando il servizio di averla bloccata perché nata in Nigeria. È la seconda volta in tre anni che si verifica un episodio simile, senza che le venga fornita una spiegazione sui tempi di risoluzione. La donna ha dichiarato di aver contattato il servizio clienti, ma senza ottenere dettagli sulla procedura o sui motivi del blocco. La situazione si ripete dopo un primo episodio avvenuto circa tre anni fa.

Tempo di lettura: 2 minuti Per la seconda volta in tre anni si è vista bloccare la Postepay senza ricevere spiegazioni sui tempi necessari per risolvere la situazione. È la vicenda denunciata da Florence Omorogieva Serraino, cittadina italiana nata in Nigeria e residente a Pozzuoli, che parla di una situazione “offensiva e discriminatoria”. Secondo quanto raccontato dalla donna, il blocco sarebbe stato motivato da presunti controlli di sicurezza già emersi nel 2023, quando la sua carta era stata sospesa per ragioni legate alla normativa antiriciclaggio. Anche questa volta, recatasi all’ufficio postale di Lago Patria, gli operatori avrebbero tentato invano di sbloccare la carta, senza però riuscire a risolvere il problema. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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