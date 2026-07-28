Pirlo-Russia ecco il video della bufera

Da sportmediaset.mediaset.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pirlo CT Russia ci deride.

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