Pirlo-Russia ecco il video della bufera
Lo spot con Fonbet, società di scommesse russe, è stato al centro delle polemiche sulla possibile nomina di Pirlo a ct della Nazionale. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Pirlo CT Russia ci deride.
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Temi più discussi: Ombre russe su Pirlo: ora l’accordo per il ct rischia di saltare; Pirlo Ct dell’Italia, giallo sulla mancata ufficialità. Scoppia il caso dello sponsor russo; Pirlo rischia di saltare? Il caso Russia scatena le polemiche sul prossimo Ct dell'Italia, ore di riflessione per Malagò; Ct Italia, Abodi: 'Brutta figura', e ambasciata Russia sta con Pirlo.
Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana. Dopo il caso Russia, Andrea #Pirlo non sarà il prossimo Ct della Nazionale. Sono saltati gli incontri in programma oggi a Roma tra il suo entourage e la Figc, facebook
Ecco la motivazione più semplice e fondata per cui il buon #Pirlo non poteva essere commissariato della Nazionale di calcio. Poi io mi domando, ma Maldini e/o Leonardo in che mondo vivono? Come potevano pensare che tale indicazione non avrebbe avut x.com
Ambasciatore Russo in Italia su Telegram È un peccato che tu (Pirlo) venga emarginato qui in Italia dalla tua stessa classe dirigente pseudo-democratica, proprio come è già accaduto a migliaia di atleti, direttori d’orchestra, musicisti, artisti e registi russi : r/ita reddit
Malagò su Pirlo: Ecco i motivi del no. Russia? Io e Maldini non sapevamoGiovanni Malagò ha annunciato Roberto Mancini come nuovo ct della Nazionale. Il presidente Figc lo ha anticipato al Consiglio federale di oggi martedì 28 luglio e poi confermato in conferenza stampa d ... msn.com
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