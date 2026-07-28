pirlo russia ecco il video della bufera

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Pirlo CT Russia ci deride.

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Ecco la motivazione più semplice e fondata per cui il buon #Pirlo non poteva essere commissariato della Nazionale di calcio. Poi io mi domando, ma Maldini e/o Leonardo in che mondo vivono? Come potevano pensare che tale indicazione non avrebbe avut x.com

Ambasciatore Russo in Italia su Telegram È un peccato che tu (Pirlo) venga emarginato qui in Italia dalla tua stessa classe dirigente pseudo-democratica, proprio come è già accaduto a migliaia di atleti, direttori d’orchestra, musicisti, artisti e registi russi : r/ita reddit

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