Med-Or e Gibuti hanno firmato un Memorandum d’intesa riguardante infrastrutture strategiche e connettività, concentrandosi sulla regione del Mar Rosso e del golfo di Bab el-Mandeb. La regione ha visto riprendere attacchi dagli Houthi e persistono tensioni lungo la rotta di Hormuz, aumentando la rilevanza del corridoio indo-mediterraneo. Questo collegamento collega Europa, Africa e Asia attraverso il Canale di Suez e il Corno d’Africa.

Focus su Mar Rosso e Bab el-Mandeb: il ritorno degli attacchi condotti dagli Houthi e la continuazione dell’instabilità lungo la rotta di Hormuz rafforzano l’importanza strategica del corridoio indo-mediterraneo che connette Europa, Africa e Asia lungo Suez e Corno d’Africa. È in questa cornice che la Med-Or Italian Foundation e il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica di Gibuti hanno firmato il 23 luglio a Roma un Memorandum d’Intesa per rafforzare la cooperazione nei settori delle infrastrutture critiche, della connettività digitale, dei sistemi energetici e del dialogo politico. L’accordo è stato sottoscritto in occasione del seminario di alto livello “Gibuti e lo Stretto di Bab el-Mandeb: il crocevia tra Europa, Africa e Asia”, ospitato dalla Fondazione Med-Or con la partecipazione di S. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché Med-Or e Gibuti firmano un Memorandum d’intesa su infrastrutture strategiche e connettività

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