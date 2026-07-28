Perché Med-Or e Gibuti firmano un Memorandum d’intesa su infrastrutture strategiche e connettività
Med-Or e Gibuti hanno firmato un Memorandum d’intesa riguardante infrastrutture strategiche e connettività, concentrandosi sulla regione del Mar Rosso e del golfo di Bab el-Mandeb. La regione ha visto riprendere attacchi dagli Houthi e persistono tensioni lungo la rotta di Hormuz, aumentando la rilevanza del corridoio indo-mediterraneo. Questo collegamento collega Europa, Africa e Asia attraverso il Canale di Suez e il Corno d’Africa.
Focus su Mar Rosso e Bab el-Mandeb: il ritorno degli attacchi condotti dagli Houthi e la continuazione dell’instabilità lungo la rotta di Hormuz rafforzano l’importanza strategica del corridoio indo-mediterraneo che connette Europa, Africa e Asia lungo Suez e Corno d’Africa. È in questa cornice che la Med-Or Italian Foundation e il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica di Gibuti hanno firmato il 23 luglio a Roma un Memorandum d’Intesa per rafforzare la cooperazione nei settori delle infrastrutture critiche, della connettività digitale, dei sistemi energetici e del dialogo politico. L’accordo è stato sottoscritto in occasione del seminario di alto livello “Gibuti e lo Stretto di Bab el-Mandeb: il crocevia tra Europa, Africa e Asia”, ospitato dalla Fondazione Med-Or con la partecipazione di S. 🔗 Leggi su Formiche.net
Notizie e thread social correlati
Stati Uniti e Iran firmano l’intesa per fermare il conflitto: ecco cosa prevede il memorandum in 14 puntiDurante una cena con il presidente francese, un rappresentante degli Stati Uniti ha firmato un accordo con l’Iran, segnando la firma ufficiale di...
Usa-Iran firmano il memorandum in modo digitale. Il presidente Usa battezza l’intesa: «Si chiama accordo Trump» – La direttaGli Stati Uniti e l'Iran hanno firmato digitalmente un memorandum di intesa in 14 punti.
Argomenti più discussi: Med-Or firma un MoU con il Ministero dell’Economia e delle Finanze di Gibuti; Med-Or ospita un dialogo di alto livello su Gibuti e lo Stretto di Bab el-Mandeb; Hormuz: stress test geopolitico per l’Oman.
70 Spedizioni scientifiche in 25 anni di attività di Ricerca in giro per il Mondo: dal Sudafrica, al Madagascar, Gibuti, Maldive, Filippine, Mediterraneo, Groenlandia e Alaska. Il Prof. Primo Micarelli, Direttore del Centro Studi Squali-Istituto Scientifico e la Dott.ssa facebook
Perché Med-Or e Gibuti firmano un Memorandum d’intesa su infrastrutture strategiche e connettivitàFocus su Mar Rosso e Bab el-Mandeb: il ritorno degli attacchi condotti dagli Houthi e la continuazione dell’instabilità lungo la rotta di Hormuz rafforzano l’importanza strategica del corridoio indo-m ... formiche.net
È disponibile il newsletter Diplomazia Economica Italiana. Il focus della pubblicazione è rivolto all'Africa Orientale con approfondimenti su Etiopia, Gibuti, Kenya, Tanzania e Ruanda. Per leggere e scaricare la pubblicazione n.4, visitare: esteri.it/it/temi/ x.com
Hormuz è un problema italiano più di quanto sembri reddit