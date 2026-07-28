Uno studio evidenzia che l'amicizia contribuisce alla longevità, ma spesso viene sottovalutata. La vita lavorativa e gli impegni quotidiani riducono il tempo da dedicare agli incontri sociali, mentre gli spostamenti frequenti per motivi di studio o lavoro impediscono di mantenere legami stabili con amici e vicini. Questi fattori limitano le relazioni di prossimità, anche se le relazioni sociali sono riconosciute come elementi fondamentali per il benessere e la durata della vita.

Il lavoro ci assorbe, la stanchezza e gli impegni quotidiani lasciano poco spazio libero per organizzare incontri e vedere gli amici, i continui spostamenti per motivi di studio o di lavoro impediscono di mettere radici e rendono instabili le reti sociali di prossimità. Chat e social media fanno credere di essere in contatto con gli altri tramite un «mi piace» o un messaggio veloce, ma questa vicinanza virtuale manca di calore umano, sguardi e condivisione reale. C'è anche da dire che sono diminuiti i vecchi spazi fisici e comunitari di incontro spontaneo e si dà priorità al successo personale, alla produttività e alla realizzazione individuale, riducendo le relazioni a un lusso superfluo o a uno scambievole «costi-benefici». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché l'amicizia è alla base della nostra longevità (e spesso la sottovalutiamo)

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