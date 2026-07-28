Il parco davanti al Teatro Era di Pontedera si trova in condizioni di abbandono, con rifiuti come lattine, bottiglie di vetro, cartoni, pacchetti di sigarette e avanzi di cibo sparsi nell’area. La presenza di rifiuti indica un degrado evidente e un mancato controllo dell’area. Sono stati riscontrati anche segni di intrusione, che suggeriscono accessi non autorizzati. La situazione evidenzia uno stato di incuria e abbandono del parco, che si presenta come un'area sporca e trascurata.

Pontedera, 28 luglio 2026 – Lattine, bottiglie di vetro, cartoni, pacchetti di sigarette. Anche scarti ed avanzi di cibo. Si presenta così il parchetto davanti al Teatro Era di Pontedera in questi giorni: immerso nel degrado e nella sporcizia. L’erba è tagliata e curata ma sono i rifiuti a farla da padrona. I cartoni a terra, sotto gli alberi e sulle panchine, sono probabilmente letti di fortuna di queste calde serate estive. Ma sono le bottiglie di vetro, i pacchetti di sigarette, le lattine ecc. a rovinare quello che è il giardino di ingresso del teatro cittadino. Ripulita negli scorsi mesi, anche la vasca della fontana artistica è tornata ad essere ricettacolo di rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco Teatro Era, tra rifiuti abbandonati e segni di intrusione

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